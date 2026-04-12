La Juve sfida l’Inter per Perrone: chi è in vantaggio

Quello di Maximo Perrone sarà sicuramente uno dei nomi più caldi della prossima estate: le ultime sul suo futuro.

Juventus e Inter sono pronte a recitare un ruolo da protagonista nel corso della prossima sessione di calciomercato estivo. Entrambi i club hanno tutta l’intenzione di rinforzarsi e stanno già lavorando sotto traccia per non farsi trovare impreparate: e proprio tra le due rivai storiche potrebbe scatenarsi a breve una vera e propria asta per uno dei calciatori più interessanti della Serie A.

Parliamo di Maximo Perrone, centrocampista classe 2003 del Como e della nazionale argentina. L’Inter è da tempo sulle tracce dell’ex Manchester City, ma adesso anche la Juve sarebbe pronta a iscriversi alla corsa per il cartellino del 23enne originario di Buenos Aires.

La valutazione di Perrone è di circa 30 milioni di euro e, al momento, l’Inter sembrerebbe essere in vantaggio sulla Juve: il presidente Marotta avrebbe intenzione di finanziare l’operazione con la cessione di Davide Frattesi, corteggiato da diverse compagini di Premier League.