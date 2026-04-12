Inter, la cifra che chiede il Mechelen per Zekri: problemi con l’agenzia che lo rappresenta | CM

Il classe 2008 nel mirino dei nerazzuri ha chiuso in anticipo la stagione a causa di un infortunio al ginocchio
In Belgio si fa un gran parlare del possibile approdo all’Inter di Moncef Zekri, latarale mancino classe 2008 nato in Belgio ma con passaporto marocchino. A quanto pare i nerazzurri sarebbero pronti a offrire circa 4 milioni di euro per il cartellino del 17enne, oltre a una percentuale sulla futura rivendita.
Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’eventuale proposta interista sarebbe lontana dalla richiesta del Mechelen. Il club giallorosso ha fissato a 8 milioni il prezzo del cartellino di Zekri, ma questo non significa per forza un rifiuto netto a offerte economiche inferiori. In questi casi un accordo si potrebbe raggiungere con l’inserimento di qualche bonus in più.
Il Mechelen spera in un’asta, anche perché sulla stellina del Marocco Under 17, che ha chiuso anzitempo la sua stagione a causa di un infortunio al ginocchio, ci sono anche società inglesi.
Per quanto riguarda il futuro di Zekri, c’è da risolvere la questione agente: come appurato da CM.IT, il papà intende risolvere il contratto firmato con la Supervision per affidarsi a una nuova agenzia. Oppure per rimanere l’unico interlocutore nonché rappresentante degli interessi del figlio, che nell’autunno scorso ha rivelato di essere un tifoso del Milan.