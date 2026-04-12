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Fenucci conferma Italiano sulla panchina del Bologna, cambia il mercato degli allenatori

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Il futuro di Vincenzo Italiano potrebbe essere ancora sulla panchina del Bologna anche nel caso in cui la società rossoblu non dovesse riuscire a centrare la qualificazione ad una coppa europea.

Vincenzo Italiano
Bologna, arriva l’annuncio sul futuro di Italiano (Ansa Foto) – calciomercato.it

Claudio Fenucci ha parlato in occasione dell’inaugurazione della mostra al Campus di calcio – Studenti del Bologna FC dall’Università alla città del futuro del Bologna, reduce dalla pesante sconfitta casalinga contro l’Aston Villa che ha pregiudicato il cammino della formazione di Vincenzo Italiano in Europa League.

Il mister ha un contratto con noi e siamo felici di proseguire il percorso insieme. Il suo lavoro si vede sul campo, a livello di stile di gioco siamo al passo con il calcio europeo”. Parole che sembrano confermare la permanenza di Italiano alla guida della squadra con il tecnico che è finito, però, nel mirino di diverse big.

Il Napoli sembra averlo messo in cima alle proprie preferenze nel caso in cui dovesse arrivare l’addio di Antonio Conte alla fine della stagione con l’attuale allenatore dei partenopei che potrebbe finire in nazionale per dare vita a un nuovo ciclo in casa azzurra.

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