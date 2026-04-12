Fabregas sulla panchina di una big assoluta: esplode la bomba

Arriva una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda il futuro di Cesc Fabregas: tutti i dettagli.

Battuta d’arresto per l’Arsenal, che si arrende al Bournemouth (1-2) nel match valido per la trentaduesima giornata di Premier League. I Gunners restano primi in classifica, ma non possono assolutamente più permettersi di abbassare la guardia a poche giornate dal termine del campionato anche perché il Manchester City di Pep Guardiola spera ancora nel sorpasso.

Mikel Arteta lo sa e vuole laurearsi campione, ma a Londra il credito nei suoi confronti si starebbe esaurendo: anzi, in caso di mancata vittoria della Premier League, le strade dell’Arsenal e dell’allenatore spagnolo potrebbero addirittura separarsi. Lo riferisce in queste ore il ‘Mundo Deportivo’, secondo cui il principale candidato a prendere il posto di Arteta alla guida del club londinese sarebbe Cesc Fabregas, reduce da una stagione straordinaria alla guida del Como.

Per Fabregas si tratterebbe di un clamoroso ritorno all’Arsenal, dove ha giocato dal 2004 al 2011 collezionando 212 presenze e 35 reti. Attenzione, dunque, a questa pista e a quello che accadrà nel campionato di Premier League da qui al termine della stagione.