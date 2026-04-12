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Che affare tra Juve e Manchester United: prestito con diritto di riscatto

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Arrivano nuove conferme sul possibile affare tra la Juve e il Manchester United: ecco tutti i dettagli. 

Dopo il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028, la Juventus si appresta a vivere un’estate particolarmente calda per quel che concerne il calciomercato. La dirigenza di corso Galileo Ferraris ha tutta l’intenzione di allestire una rosa altamente competitiva, sia per tornare a vincere il campionato sia per giocarsela in Europa con le altre big.

Ugarte in azione col Manchester United
Ugarte (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Una delle priorità rimane il centrocampo e, proprio in tal senso, arrivano adesso nuove conferme sull’interesse del club bianconero per Manuel Ugarte Ribeiro, classe 2001 del Manchester United e della nazionale uruguaiana. Il calciatore di Montevideo, che ha una buonissima fisicità e una grande tecnica di base, viebe valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma la Juve avrebbe intenzione di intavolare la trattativa con i Red Devils sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Occhio, dunque, a questo affare anche perché i rapporti tra i due club sono davvero molto buoni.

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