Che affare tra Juve e Manchester United: prestito con diritto di riscatto

Arrivano nuove conferme sul possibile affare tra la Juve e il Manchester United: ecco tutti i dettagli.

Dopo il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 2028, la Juventus si appresta a vivere un’estate particolarmente calda per quel che concerne il calciomercato. La dirigenza di corso Galileo Ferraris ha tutta l’intenzione di allestire una rosa altamente competitiva, sia per tornare a vincere il campionato sia per giocarsela in Europa con le altre big.

Una delle priorità rimane il centrocampo e, proprio in tal senso, arrivano adesso nuove conferme sull’interesse del club bianconero per Manuel Ugarte Ribeiro, classe 2001 del Manchester United e della nazionale uruguaiana. Il calciatore di Montevideo, che ha una buonissima fisicità e una grande tecnica di base, viebe valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma la Juve avrebbe intenzione di intavolare la trattativa con i Red Devils sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Occhio, dunque, a questo affare anche perché i rapporti tra i due club sono davvero molto buoni.