PAGELLE e TABELLINO Atalanta-Juventus 0-1: colpo Champions di Boga, fantasma Yildiz

Voti, top e flop del match della ‘New Balance Arena’, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Decisiva la rete nella ripresa firmata dall’attaccante ivoriano ed ex della partita

Scatto Champions della Juventus, che di misura piega a domicilio l’Atalanta nell’atteso incrocio della 32° giornata di Serie A. Alla ‘New Balance Arena’ è la zampata dell’ex Boga a consegnare tre punti fondamentali per la corsa al quarto posto a Luciano Spalletti, che festeggia nel migliore dei modi il rinnovo fino al 2028 con la ‘Vecchia Signora’.

L’Atalanta domina e spreca nel primo tempo, con la Juve cinica nel colpire a inizio ripresa grazie all’attaccante ivoriano, ancora determinante dopo l’arrivo nel mercato di gennaio. Carnesecchi sbaglia in occasione del gol decisivo, mentre nell’undici ospite per una volta è Yildiz a deludere. De Ketelaere ci prova fino all’ultimo, mentre Holm (suo il cross per Boga) risponde presente alla prima da titolare in bianconero.

Pagelle, Top e Flop di Atalanta-Juve: Carnesecchi sbaglia, Holm si fa trovare pronto

ATALANTA

TOP: De Ketelaere 6,5 – L’Atalanta prende d’assalto l’area bianconera nei primi 45’ di gioco, con l’ex Milan sempre lucido nelle scelte e centro nevralgico dell’attacco orobico. Nella ripresa la squadra di Palladino cala vistosamente, affidandosi sempre ai guizzi del numero 17 belga. L’ultimo ad arrendersi.

FLOP: Carnesecchi 5 – Nella prima frazione è un gatto su Kalulu nell’unico pericolo creato dalla Juventus, dopo l’intervallo però esce a vuoto e spalanca le porte al vantaggio firmato da Boga. ‘Buco’ inconsueto considerando la stagione finora ad alti livelli del nazionale azzurro.

Carnesecchi 5

Scalvini 6

Djimsiti 6

Kolasinac 5,5 (72′ Ahanor 6)

Zappacosta 6 (86′ Bellanova SV)

Ederson 6,5

De Roon 5,5 (72′ Pasalic 5,5)

Bernasconi 5

De Ketelaere 6,5

Zalewski 5 (55′ Raspadori 5,5)

Krstovic 5,5 (72′ Scamacca 5,5)

All. Palladino 6

JUVENTUS

TOP: Boga 7,5 – È l’unico che almeno ci prova nel marasma generale della prima parte di gara. Non dà punti di riferimento e subito dopo l’intervallo ha il merito di farsi trovare al posto giusto per sfruttare l’errore di Carnesecchi. Gol di capitale importanza, il 4° in bianconero: la Juve se lo tenga stretto.

FLOP: Yildiz 4,5 – Solo un guizzo nei 58 minuti in cui resta in campo, dove Scalvini gli mette la museruola. Evidentemente non è al meglio della condizione e non si illumina come al solito. Senza le sue intuizioni la ‘Vecchia Signora’ non brilla e la manovra offensiva dei bianconeri ne risente parecchio. La peggior prestazione stagionale: fantasma.

Di Gregorio 7

Kalulu 6

Bremer 6,5

Kelly 6

Holm 7 (70′ Gatti 6)

Locatelli 6

Thuram 5,5 (70′ Koopmeiners 5,5)

Cambiaso 5 (79′ Kostic SV)

Conceicao 6,5 (79′ Miretti SV)

Boga 7,5

Yildiz 4,5 (58′ David 5,5)

(58′ David 5,5) All. Spalletti 6,5

ARBITRO: Maresca 6

Serie A, il tabellino di Atalanta-Juventus: Boga fa volare Spalletti

La Juventus soffre come non mai sotto la gestione Spalletti e si sveglia nel secondo tempo, portando a casa lo scontro Champions nella tana dell’Atalanta.

Tappa che può rivelarsi decisiva per le ambizioni europee dei bianconeri, momentaneamente al quarto posto davanti al Como e che dimezzano anche il distacco in classifica dal Milan. L’ex della contesa Boga ancora protagonista, tanti rimpianti per Palladino per le occasioni non capitalizzate dopo aver dominato nella prima frazione.

ATALANTA-JUVENTUS 0-1

48′ Boga

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (72′ Ahanor); Zappacosta (86′ Bellanova), Ederson, De Roon (72′ Pasalic), Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (55′ Raspadori); Krstovic (72′ Scamacca). A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Obric, Levak. Allenatore: Palladino

Juventud (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Holm (70′ Gatti), Locatelli, Thuram (70′ Koopmeiners), Cambiaso (79′ Kostic); Conceicao (79′ Miretti), Boga, Yildiz (58′ David). A disposizione: Pinsoglio, Radu, Zhegrova, Milik, Openda. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Maresca (sez. Napoli)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: De Ketelaere (A), Thuram (J), Cambiaso (J), Kostic (J)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 6′; presenti 23.271 spettatori per la sfida della ‘New Balance Arena’ di Bergamo