Juve beffata in extremis: trasferimento imminente in Premier

Pessime notizie per la Juventus in vista della prossima stagione: la notizia di certo non farà sorridere Spalletti.

La Juventus punta a recitare un ruolo da protagonista assoluta nella prossima sessione di calciomercato estivo e l’obiettivo principale è quello di allestire una rosa importantissima, che possa competere sia in Serie A che in Europa.

Intanto, però, arrivano pessime notizie dall’Inghilterra. Marcos Senesi, a lungo accostato proprio alla Vecchia Signora nelle ultime settimane, potrebbe infatti trasferirsi in Premier League dove Aston Villa e Tottenham potrebbero dare a un duello senza esclusioni di colpi per il suo cartellino.

Il difensore argentino classe ’97 ha il contratto in scadenza con il Bournemouth il prossimo 30 giugno 2026 e quasi sicuramente il suo futuro sarà targato ancora Inghilterra: una mazzata devastante per la Juventus e per Luciano Spalletti che, dunque, potrebbero essere costretti a virare su altri nomi per rinforzare la retroguardia bianconera.