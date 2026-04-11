Il Milan può beffare la Juve per Lewandowski: cosa sta succedendo

Il futuro di Robert Lewandowski rischia di riservare grandissime sorprese la prossima estate: ecco tutti i dettagli.

La carta d’identità dice 37 anni, ma Robert Lewandowski rimane uno dei migliori attaccanti del panorama calcistico europeo. Il polacco classe ’88 ha il contratto in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno 2026 e, dunque, potrebbe rappresentare una ghiotta occasione a parametro zero per i club che sognano un attaccante top.

La Juventus ne è consapevole e lo corteggia da diverse settimane: Spalletti ha già dato l’ok al suo approdo a Torino, ma c’è da intavolare una vera e propria trattativa con l’entourage del bomber di Varsavia per mettere sul piatto un ingaggio alla portata del club di corso Galileo Ferraris.

La Juve, però, deve stare attenta: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nelle ultime ore ci sarebbe da registrare un nuovo inserimento del Milan che non ha perso le speranze di portare Lewandowski nel capoluogo meneghino in estate, anzi sarebbe pronto a rilanciare. Si va, dunque, verso un testa a testa tra bianconeri e rossoneri per il cartellino di quello che è sicuramente uno dei migliori attaccanti al mondo.