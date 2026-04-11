Dodò nel mirino della Juventus, nuovo colpo dalla Fiorentina in vista

Occhi puntati in casa Fiorentina per la Juventus con i bianconeri che potrebbero tornare a pescare in casa viola per rinforzare la propria rosa come accaduto anche in passato.

Stando a quanto affermato da Fiorentinauno.com, la Juventus avrebbe messo nel mirino Dodò della Fiorentina. L’esterno brasiliano ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e, al momento, le trattative per il rinnovo del contratto sarebbero ferme.

I viola non vorrebbero perdere il giocatore a costo zero in vista della prossima stagione e potrebbero cederlo in estate per provare a monetizzare e reinvestire il denaro sul mercato per sistemare la rosa a disposizione del prossimo allenatore (considerato il sempre più probabile addio di Vanoli).

La Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto circa 15 milioni di euro per il calciatore brasiliano con i viola che ne vorrebbero 20. Il solo anno di contratto rimasto con i viola, però, potrebbe favorire l’affare con il club toscano che potrebbe abbassare le sue pretese pur di monetizzare dalla sua partenza.