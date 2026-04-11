Il Milan è pronto a cambiare fisionomia in vista della partita contro l’Udinese del prossimo weekend che i rossoneri non potranno sbagliare dopo il ko arrivato in casa del Napoli lunedì scorso.
Stando a quanto affermato da Sky, Massimiliano Allegri starebbe pensando a un cambio di modulo in casa Milan in vista della partita di sabato contro l’Udinese, fondamentale per il cammino dei rossoneri verso un posto in Champions League.
L’idea del tecnico livornese sembra essere quella di scendere in campo con un tridente dal primo minuto che vedrà Leao largo a sinistra, Pulisic largo a destra e Santiago Gimenez come punta centrale. Il messicano appare in vantaggio rispetto a Fullkrug per giocare al centro dell’attacco.
Da registrare il ritorno in gruppo di Matteo Gabbia, difensore centrale che ha saltato un mese e mezzo di campionato per l’infortunio che lo ha fermato con Allegri che lo dovrebbe portare in panchina. Di seguito la probabile formazione rossonera.
MILAN (4-3-3) – Maignan, Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Modric, Rabiot, Fofana; Pulisic, Leao, Gimenez.