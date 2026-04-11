Tegola Roma dopo la vittoria col Pisa: quattro settimane di stop

Le parole di Gasperini sull’infortunio accorso a Pellegrini

In casa Roma c’era giustamente apprensione per le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito all’intervallo della gara col Pisa a causa di un problema fisico.

“È una brutta tegola”, aveva senza mezzi termini Gasperini dopo la gara vinta dai suoi per 3-0 grazie alla tripletta di Malen. “Pellegrini stava giocando con continuità e molto bene – ha aggiunto il tecnico giallorosso prima di andare nello specifico dell’infortunio accusato dal trequartista – È stato sfortunato perché ha subito un allungamento alla gamba“.

Gasperini era però stato ottimista: “Non sembra grave, ma bisognerà valutare nei prossimi giorni se potremo recuperarlo. Per l’Atalanta speriamo di recuperare anche Wesley e Mancini, che sono importanti. Mentre per Dybala non è facile che sia disponibile per sabato”.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Pellegrini, tuttavia, hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia destra. Un mese di stop per il calciatore giallorosso.