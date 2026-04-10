Sandro Tonali sarà uno degli uomini mercato in vista della prossima stagione con il centrocampista della nazionale italiana che potrebbe salutare il Newcastle dopo tre stagioni.

Calciatore di livello internazionale, il classe 2000 è finito sul taccuino di tutte le big europee che potrebbero strapparlo al Newcastle soprattutto nel caso in cui i bianconeri non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Tifoso del Milan sin da bambino, Sandro Tonali è rimasto molto legato alla squadra rossonera, così come i tifosi hanno mantenuto un forte legame con l’ex Brescia, sperando che un giorno possa decidere di tornare in Serie A per giocare di nuovo con il Milan. C’è, però, chi pensa a una nuova destinazione per il centrocampista, che non farebbe affatto piacere ai tifosi rossoneri: “Vedrei molto bene Tonali all’Inter – ha affermato Paolo Di Canio al Corriere della Sera – i nerazzurri hanno già un vero regista. Tonali è per distacco il miglior giocatore di movimento italiano ed è nella decima del campionato inglese”.