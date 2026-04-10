Il terzino è sempre più vicino a salutare il Napoli dopo due stagioni

I prossimi due mesi potrebbero essere anche gli ultimi di Leonardo Spinazzola con la maglia del Napoli. Al momento il club azzurro non avrebbe ancora mosso passi concreti per l’eventuale rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno, tanto che il terzino 33enne ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova sistemazione.

Spalletti lo stima molto e così è tutt’altro che impossibile un suo ritorno in quella Juve dove è cresciuto e con la quale ha vinto due trofei, tra cui lo Scudetto nel 2019, collezionando un totale di 12 presenze oltre a le 46 con la maglia della Primavera.

Spinazzola a zero, il Milan offre un biennale

Secondo ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, però, un’altra big di Serie A starebbe riflettendo sull’opportunità Spinazzola a parametro zero. Trattasi del Milan, bisognoso di rinforzare la corsia mancina – Estupinan ha deluso – e di aggiungere profili di esperienza in vista del riapprodo in Champions.

Per la stessa fonte, il club rossonero sarebbe già passato dalle parole ai fatti: al classe ’93 avrebbe proposto un biennale a cifre importanti.