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Spalletti sta per riabbracciare un suo pupillo: colpaccio Juve!

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Luciano Spalletti firmerà nelle prossime ore un contratto di altri due anni con la Juve: intanto è pronto un regalo per il tecnico. 

La Juve va di corsa. Nelle prossime ore Luciano Spalletti si legherà ufficialmente al club bianconero fino al 30 giugno 2028: a prescindere dal risultato finale, la dirigenza di corso Galileo Ferraris ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra al tecnico di Certaldo anche l’anno prossimo. E ora per Spalletti è già pronto un regalo.

Alisson prima di una partita del Liverpool
Alisson (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, infatti, potrebbe presto riabbracciare in bianconero Alisson Ramsés Becker, portiere classe ’92 brasiliano del Liverpool e della nazionale brasiliana: i due sono già stati insieme alla Roma diversi anni fa e adesso le loro strade potrebbero nuovamente incrociarsi.

Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui gli ultimi contatti tra l’entourage di Alisson e la Juve sarebbero stati particolarmente positivi e il 33enne di Novo Hamburgo avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento a Torino. Un colpo davvero importante per la Vecchia Signora, che si assicurerebbe così un numero 1 di grandissima esperienza. Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda e vi terremo aggiornati.

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