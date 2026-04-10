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Nome nuovo per il Real Madrid: Deschamps candidato alla panchina

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Didier Deschamps è il nome nuovo per la panchina del Real Madrid in vista della prossima stagione con l’attuale CT della Francia che saluterà la nazionale transalpina alla fine dei prossimi mondiali.

Didier Deschamps
Deschamps candidato alla panchina del Real Madrid (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da RMC, l’ex allenatore della Juventus sarebbe entrato nella lista di Florentino Perez per quello che riguarda la panchina del Real Madrid considerato il fatto che il destino di Arbeloa appare segnato.

L’ottimo rapporto con Mbappè e Tchouameni, punti fermi del Real Madrid, e la capacità di parlare un ottimo spagnolo, sarebbero punti a favore di Deschamps che potrebbe tornare ad allenare un club dopo tanti anni di nazionale durante i quali ha ottenuto molti successi ed ottimi piazzamenti.

Tra i vari candidati alla panchina del Real Madrid resistono ancora le piste che portano a Massimiliano Allegri e Jurgen Klopp anche se attualmente sotto contratto con Milan e Red Bull.

Per quello che riguarda la panchina della nazionale transalpina, invece, appare tutto fatto per l’arrivo di un ex allenatore del Real Madrid con Zinedine Zidane pronto a guidare i Blues subito dopo i mondiali negli Stati Uniti, Messico e Canada.

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