Milan-Udinese anche per il mercato, Zaniolo e Solet nel mirino dei rossoneri | CM

La partita tra Milan e Udinese in programma sabato pomeriggio sarà un’occasione per i rossoneri di parlare di mercato con gli avversari in vista della prossima stagione con due calciatori della formazione di Runjaic che sono finiti nel mirino di Tare e Allegri.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, oltre a Nicolò Zaniolo il Milan avrebbe messo nel mirino anche Oumar Solet, centrale della formazione bianconera che sta vivendo un’ottima stagione in Friuli. Zaniolo, in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray, sarà acquistato a titolo definitivo dall’Udinese per una somma intorno ai 10 milioni di euro con il Milan che potrebbe provare a portarlo alla corte di Allegri per una somma intorno ai 15 milioni.

Solet, tornato ad alti livelli con la maglia dell’Udinese, è uno dei migliori difensori centrali della Serie A per rendimento e potrebbe cambiare maglia a fronte di un’offerta da circa 15 milioni. Un calciatore che farebbe comodo alla formazione rossonera, alla ricerca di nomi nuovi per la retroguardia, al momento a corto di uomini in vista del ritorno in Europa nella prossima stagione.

Un totale di circa 30 milioni di euro per portare a disposizione di Allegri due calciatori esperti anche a livello europeo che potrebbero rivelarsi molto utili alla causa rossonera.