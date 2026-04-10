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La nuova canzone per il Portogallo ai mondiali sta spopolando, è virale anche in Italia

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Si avvicinano i mondiali del 2026 e, purtroppo, per la terza volta consecutiva non ci sarà l’Italia, battuta nella finale dei playoff dalla Bosnia ai calci di rigore.

Si inizia a sentire, però, l’atmosfera del grande evento con le nazionali più accreditate che sognano di alzare al cielo la coppa del mondo per entrare per sempre nella storia di questo sport.

Cristiano Ronaldo
La canzone dei mondiali per il Portogallo è virale (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra le nazionali favorite c’è sicuramente il Portogallo che, guidato da Cristiano Ronaldo, alla sua ultima presenza in un mondiale con la propria selezione, vorrebbe vincere il suo primo mondiale. Una squadra ricca di talento e piena di campioni di livello internazionale che potrebbero portare i lusitani ad arrivare fino in fondo andandosi a giocare la vittoria finale con le altre favorite come Francia, Brasile, Argentina, Inghilterra e Spagna.

Portagallo, la canzone per i mondiali fa ballare tutti

A spingere il Portogallo c’è un intero Paese che, in questo momento è caricato anche da una canzone che sta spopolando sui social di tutta Europa. Una canzone da discoteca che inneggia ai possibili protagonisti della nazionale lusitana in vista della prossima estate, da Vitinha a Rafael Leao, passando per Bruno Fernandes, Bernardo Silva, fino ad arrivare al re (come è citato nella canzone) Cristiano Ronaldo.

Il video della canzone è stato visto da moltissimi italiani che, ironizzando sull’eliminazione dell’Italia hanno affermato: “Con questa canzone abbiamo trovato una nuova nazionale da tifare ai prossimi mondiali”.

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