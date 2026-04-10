Juve, sfuma il primo grande obiettivo in attacco: Spalletti deluso

Pessime notizie per la Juventus in vista della prossima stagione: la rivelazione taglia le gambe ai tifosi.

Nelle ultime ore vi abbiamo parlato con una certa insistenza di un interessamento della Juventus per Darwin Gabriel Nunez Ribeiro, ma adesso arrivano pessime notizie per i tifosi bianconeri. L’attaccante uruguaiano classe ’99, infatti, quasi sicuramente indosserà la maglia dell’Al-Hilal anche nella prossima stagione. Ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza.

A tagliare le gambe ai tifosi della Vecchia Signora ci pensa questa volta il giornalista Michele De Blasis che ha fatto un punto sul proprio account X: “Al netto del contatto di settimana scorsa, la Juventus non ha fatto passi avanti per Darwin Nunez e non sta pensando di andare oltre nei colloqui. La volontà dell’attaccante è quella di restare in Arabia“.

La Juve, dunque, rischia di dover virare su altri obiettivi per rinforzare il proprio reparto offensivo: da qui a giugno mancano ancora due mesi e tutto può succedere, ma la pista che porta all’ex attaccante del Liverpool potrebbe complicarsi.