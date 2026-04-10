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Juve, assalto a un nuovo esterno sinistro: può arrivare per 25 milioni

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La Juve mette nel mirino uno dei migliori laterali in circolazione: ecco le cifre dell’affare e tutti i dettagli. 

Juve sempre molto attiva sul mercato e alla ricerca di innesti importanti per colmare il gap con le big di Serie A e quelle europee. La dirigenza di corso Galileo Ferraris valuta diversi nomi in vista della prossima stagione, ma l’ultimo almeno in ordine cronologico porta direttamente in Portogallo.

Maxi Araujo dello Sporting
Araujo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Sul taccuino di Comolli è infatti finito Maximiliano Javier Araujo Vilches, esterno sinistro classe 2000 dello Sporting Lisbona e della nazionale uruguaiana. Il calciatore ha una buonissima tecnica e delle spiccate doti offensive che lo rendono davvero incontenibile: nonostante un contratto in scadenza con lo Sporting a giugno 2029, Araujo potrebbe cambiare aria la prossima estate per circa 25 milioni di euro.

Il Manchester United è da tempo sulle tracce dell’ex Toluca, ma l’inserimento della Juventus rischia di stravolgere tutto e di ridisegnare la corsa al laterale di Montevideo. Araujo-Juve, attenzione dunque a questa pista e alle prossime settimane che potrebbero risultare decisive per il futuro del calciatore uruguaiano.

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