Juve, assalto a un nuovo esterno sinistro: può arrivare per 25 milioni

La Juve mette nel mirino uno dei migliori laterali in circolazione: ecco le cifre dell’affare e tutti i dettagli.

Juve sempre molto attiva sul mercato e alla ricerca di innesti importanti per colmare il gap con le big di Serie A e quelle europee. La dirigenza di corso Galileo Ferraris valuta diversi nomi in vista della prossima stagione, ma l’ultimo almeno in ordine cronologico porta direttamente in Portogallo.

Sul taccuino di Comolli è infatti finito Maximiliano Javier Araujo Vilches, esterno sinistro classe 2000 dello Sporting Lisbona e della nazionale uruguaiana. Il calciatore ha una buonissima tecnica e delle spiccate doti offensive che lo rendono davvero incontenibile: nonostante un contratto in scadenza con lo Sporting a giugno 2029, Araujo potrebbe cambiare aria la prossima estate per circa 25 milioni di euro.

Il Manchester United è da tempo sulle tracce dell’ex Toluca, ma l’inserimento della Juventus rischia di stravolgere tutto e di ridisegnare la corsa al laterale di Montevideo. Araujo-Juve, attenzione dunque a questa pista e alle prossime settimane che potrebbero risultare decisive per il futuro del calciatore uruguaiano.