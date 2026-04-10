Goretzka-Milan, ci siamo: dettagli e cifre di un colpo da sogno

Il Milan insiste per Leon Goretzka: ecco le ultimissime su quello che potrebbe essere l’affare dell’estate.

Il Milan ha le idee chiare. Per compiere il definitivo salto di qualità serve un altro centrocampista top dopo Modric e Rabiot e il prescelto si chiama Leon Christoph Goretzka, classe ’95 che il prossimo 30 giugno 2026 si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco.

Il calciatore tedesco piace a tantissimi club, ma il Milan ora sta accelerando: lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la dirigenza rossonera sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto triennale da almeno 5 milioni di euro a stagione. Una mossa importantissima, visto che le altre pretendenti si spingono al momento fino ad un biennale.

Goretzka sarebbe un rinforzo davvero stellare e il suo palmares parla chiaro: 6 trionfi in Bundesliga, 5 Supercoppe di Germania, 2 Coppe di Germania, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 coppa del mondo per club. Numeri pazzeschi per uno dei migliori interpreti del ruolo in circolazione: Max Allegri lo sa bene e spera di averlo presto a disposizione a Milanello. Secondo voi sarà davvero il Milan a spuntarla nella corsa a Goretzka o alla fine il centrocampista tedesco si trasferirà altrove?