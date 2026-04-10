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Arriva in Serie A grazie a Mourinho: affare da 35 milioni

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Lo voleva la Roma e ora ci prova il Napoli. Inter sullo sfondo

È stato l’acquisto più costoso dell’ultima campagna acquisti estiva, quasi 30 milioni commissioni etc. escluse, ma non ha rispettato le attese. Soprattutto, come riferiscono alcune fonti più o meno vicine a lui, non è entrato nelle grazie di José Mourinho.

Tradotto: può dire addio al Benfica a fine stagione. Del resto il club portoghese sarà costretto a realizzare una cessione importante entro il 30 giugno per esigenze di bilancio legate al Fair Play Finanziario.

Mourinho prima di una partita del Benfica
Arriva in Serie A dopo la bocciatura di Mourinho: affare da 35 milioni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Potrebbe durare appena una stagione l’avventura di Richard Rios al Benfica. Il colombiano ha fatto il grande salto in Europa l’estate passata, dopo la seconda e ultima annata al Palmeiras e un ottimo Mondiale per Club.

Prima di traslocare in Portogallo è stato nel mirino, ma possiamo dire anche un obiettivo concreto della Roma, la quale potrebbe tornare alla carica dovessero presentarsi le condizioni giuste.

Condizioni giuste che, al momento, non ci sarebbero. ‘Sky Sport’ parla infatti di una richiesta di 35 milioni di euro per il cartellino del classe 2000, ora nei radar del Napoli: per la medesima fonte, il club azzurro sarebbe disposto ad arrivare massimo a 30.

 

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Un pensierino a Rios potrebbe (ri)farlo pure l’Inter, seppur le priorità dei nerazzurri sarebbero altre. Da tenere in forte considerazione, ovviamente, l’ipotesi Premier: le cifre che ballano sono infatti più da campionato inglese che da Serie A.

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