Classe 2005 come il numero 10 della Juventus: i due sono grandi amici

Il Milan guarda anche alla Bundesliga per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Champions League. È noto a tutti il forte interesse per Leon Goretzka, ingaggiabile a zero visto che non rinnoverà il contratto col Bayern in scadenza a giugno, mentre non lo era così tanto quello per Can Uzun, tempo fa accostato all‘Inter.

Il Milan fa sul serio per Can Uzun

Secondo la ‘Bild’, i rossoneri sono pronti a fare sul serio per il ventenne nato in Germania ma che – come tanti da quelle parti – ha scelto di rappresentare la Turchia, Paese dei propri genitori. Trequartista, centrocampista offensivo e persino esterno: Can Uzun può interpretare diversi ruoli sfruttando l’enorme talento finito un po’ in ombra in questa stagione.

Uzun ha avuto qualche problema muscolare di troppo e non sembra avere grande feeling col neo tecnico dell’Eintracht Francoforte, Alberto Riera. Nelle ultime due partite lo spagnolo ha concesso solo poco più di 10 minuti al classe 2005, che ha anche ‘avvisato’ con parole tutt’altro che tenere: “Sa cosa deve fare con e senza la palla. Quando darà questo alla squadra, allora giocherà“.

Prezzo dimezzato e il forte legame con Yildiz

La stagione complicata ha avuto un peso non irrilevante sul prezzo di Can Uzun. Stando alla stessa fonte teutonica, si è pressoché dimezzato passando da 80 a 40/45 milioni di euro. Cifre alte, ma neanche troppo visto il potenziale, in parte ancora inespresso, del ventenne di Regensburg.

Sulle sue tracce ci sono già diversi club di Premier, ma il forte legame con lo juventino Kenan Yildiz – i due sono grandi amici fin dall’infanzia – potrebbe spingerlo a scegliere la Serie A. E poi il Milan, specie in campo internazionale, è sempre il Milan…