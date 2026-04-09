PAGELLE E TABELLINO Crystal Palace-Fiorentina 3-0: Dodò e Gosens “tradiscono” Vanoli

Voti, top e flop della sfida del Selhurst Park di Londra, valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League

Il Crystal Palace batte la Fiorentina grazie ai gol di Mateta (su calcio di rigore) Mitchell e Sarr e si aggiudica l’andata dei quarti di finale di Conference League. Un risultato che regala agli inglesi ottime possibilità in vista della gara di ritorno che si disputerà tra una settimana al Franchi. I viola di Vanoli pagano un primo tempo negativo, nel quale hanno sofferto l’aggressività dei padroni di casa, e qualche errore individuale.

Dopo un inizio equilibrato (con una buona occasione fallita da Gosens), i viola vanno sotto: Gosens si addormenta e si fa anticipare da Munoz, palla a Guessand che trova il contatto con un ingenuo Dodò: l’arbitro non ha dubbi e assegna il penalty, che Mateta trasforma con freddezza. Prima dell’intervallo arriva il raddoppio dei padroni di casa: Munoz sfrutta una doppia disattenzione di Gosens e Dodò (il primo lo lascia calciare e il secondo lo tiene in gioco) e prova la girata volante: il tiro si trasforma in assist per Mateta che colpisce a colpo sicuro; De Gea devia, ma Mitchell insacca la ribattuta. Nella ripresa i viola crescono: Fabbian colpisce una traversa e Piccoli impensierisce il portiere avversario. Nel finale il Crystal Palace trova anche la rete del 3-0: assist perfetto di Kamada e colpo di testa di Sarr, che batte De Gea.

Crystal Palace – Fiorentina, top e flop

CRYSTAL PALACE

Top

Mateta: Devastante e quasi imprendibile per i difensori viola nella prima mezz’ora. Lotta con Pongracic e Ranieri cercando (e trovando) spesso l’anticipo; trasforma con freddezza il calcio di rigore del vantaggio spiazzando De Gea, poi propizia rete del raddoppio di Mitchell, avventandosi su una palla vacante in area di rigore. Nel ripresa fallisce la palla del 3-0, saltando di testa a due passi da De Gea, ma non riuscendo a trovare lo specchio della porta.

Guessand: Nei primi venti minuti è l’incubo della difesa viola: prima si avventa su una palla vacante in area viola e (sfruttando un’incertezza di Pongracic e Ranieri), devia la sfera ad un passo dal palo. Poi si procura il rigore del vantaggio, attaccando lo spazio e trovando il contatto (dopo il tiro, che aveva ciccato) con Dodò.

Sarr: Propositivo, attivo e pericoloso. La catena di destra, composta da lui e da Munoz, funziona benissimo e mette in difficoltà la retroguardia viola. Regala un assist a Guessand, poi scodella un pallone invitante in area sul quale Mateta non arriva per questione di centimetri. Nel finale si mette in proprio e realizza il gol del tre a zero, svettando più in alto di tutti e schiacciando di testa alle spalle di De Gea

Flop

Richards: Non commette errori gravi, ma del terzetto arretrato del Crystal Palace è quello che regala minori certezze. Un pò in affanno su Piccoli nell’uno contro uno.

LE PAGELLE DEL CRYSTAL PALACE

Henderson 6; Richards 5,5, Lacroix 6, Canvot 6,5; Munoz 7, Wharton 6, Kamada 6,5, Mitchell 6; Sarr 7, Mateta 7 Guessand 7 (65′ Pino 6)

FIORENTINA

Top

Gudmundsson 6: In un primo tempo complicato per i viola è uno dei pochi ad essere propositivo. Prova a proporsi in attacco e sfiora il gol con un tiro a girare dopo un bello spunto. Poi prova a mettere Piccoli davanti al portiere con un bell’assist leggermente lungo. Con il proseguimento della gara si spegne: nella ripresa si vede con il contagocce. SSoprattutto nel momento in cui i viola sembravano spingere.

De Gea 6,5: La pressione del Crystal Palace mette in difficoltà la retroguardia viola e lo porta ad intervenire più volte per evitare il peggio: spiazzato da Mateta dal dischetto, si supera nella deviazione ravvicinata sul tentativo del centravanti avversario (nell’occasione del gol di Mitchel); attento su un tentativo dal limite di Canvot.

Piccoli 6: Sgomita, lotta e prova a fare reparto da solo. Nel primo tempo cerca in tutti i modi di farsi notare, riuscendoci in parte. Ad inizio ripresa sfiora il gol con un destro, respinto dal portiere del Crystal Palace.

Flop

Gosens 4,5: Si addormenta e si fa anticipare da Munoz dando il via all’azione che si chiude con il rigore per il Crystal Palace; sbaglia anche la marcatura in occasione del gol del 2-0: parte in marcatura su Munoz, ma poi lo lascia clamorosamente entrare in area e calciare in girata, restando fermo al limite dell’area. Sullo 0-0 ha avuto anche una buona chance, ma ha svirgolato il mancino da buona posizione. Al 61′ sbaglia un assist per Piccoli, vanificando una grande occasione.

Dodò 4,5: Primo tempo da incubo. Procura il calcio di rigore del vantaggio del Crystal Palace con un intervento inutile (Guessand aveva già calciato e svirgolato il tiro) e in netto ritardo. Poi tiene in gioco Munoz nell’occasione del secondo gol, non seguendo i compagni che scalavano ed alzavano la linea del fuorigioco. Ammonito in occasione del rigore (era diffidato e salterà il ritorno), rischia un paio di volte il secondo cartellino giallo. Meglio quando si sgancia in attacco: regala a Fabbian una palla d’oro, che il centrocampista spedisce sulla traversa.

Harrison 5: Si addormenta nella marcatura su Mitchell in occasione del gol del raddoppio. Era in vantaggio rispetto all’esterno del Crystal Palace, ma si fa scavalcare e anticipare con troppa facilità, non riuscendo a leggere il movimento difensivo. Un errore grave e pesante: in un momento delicato della sfida. Esce nella ripresa, dopo aver fatto disperare Vanoli.

Comuzzo 5: Vanoli lo manda in campo nel finale con un unico compito: regalare centimetri e fisicità alla difesa viola. Non riesce ad assolverlo. Anzi…si fa beffare da Sarr sul colpo di testa che chiude la gara.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

De Gea 6,5; Dodò 4,5, Pongracic 5, Ranieri 5, Gosens 4,5; Fabbian 5,5, Fagioli 6, Ndour 5,5; Harrison 5, Piccoli 6, Gudmundsson 6. Comuzzo 5, Balbo sv.

Crystal Palace – Fiorentina, il tabellino: Ndour non incide

Il tabellino della sfida tra Crystal Palace e Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League, che si è chiuso con il successo degli inglesi per tre reti a zero. Tra sette giorni la sfida di ritorno che si disputerà allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Gli uomini di Vanoli chiamati a tentare una piccola impresa per provare a ribaltare il risultato.

Crystal Palace-Fiorentina 3-0

Marcatori: 24′ Mateta (rig.)(C), 31′ Mitchell (C), 90′ Sarr (C)

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta (84′ Lerma) Guessand (65′ Pino)

A disposizione: Matthews, Benitez, Lerma, Johnson, Clyne, Hughes, Sosa, Riad, Devenny, Cardines. All. Glasner.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic (82′ Comuzzo), Ranieri, Gosens (78′ Balbo); Fabbian, Fagioli, Ndour; Harrison (78′ Fazzini), Piccoli, Gudmundsson.

A disposizione: Leonardelli, Christensen, Mandragora, Comuzzo, Fazzini, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Deli, Puzzoli. All. Vanoli

Arbitro: Rumsas (LTU)

Ammoniti: Dodò (F)(salta la prossima), Piccoli (F), Richards (C.P.)

Espulsi: –