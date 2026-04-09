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Nazionale a Conte, strada spianata: “È un grande allenatore”

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De Laurentiis ha già detto di essere disposto a liberarlo per la panchina dell’Italia

Le quotazioni di Antonio Conte per la panchina della Nazionale sono in grandissima crescita. La candidatura del tecnico salentino, già CT azzurro dal 2014 al 2016, raccoglie consensi pressoché unanimi nel mondo del calcio e affini.

Conte in conferenza stampa
Nazionale a Conte, strada spianata: “È un grande allenatore” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Parere favorevole lo ha espresso anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi: “Conte sta facendo uno straordinario lavoro al Napoli, poi sarà lui e il presidente De Laurentiis e la federazione a valutare le possibilità – le parole di Abodi a margine della conferenza stampa di presentazione di Sport Missione Comune 2026 – La persona è quella che conosciamo. È una grande persona e un grande allenatore come ce ne sono anche altri”.

Per diverse fonti Conte è anche il prescelto, o meglio uno dei prescelti (l’altro è Mancini) di Giovanni Malagò, ad oggi sempre il favorito alla successione di Gravina a capo della Federcalcio:

“Con Malagò ci sentiamo costantemente, abbiamo responsabilità comuni – È il presidente della Fondazione Milano Cortina, andata positivamente sul piano dell’organizzazione – ha aggiunto Abodi non caldeggiando la candidatura dell’ex numero uno del Coni, con cui i rapporti non sono idilliaci, alla presidenza della FIGC – Le scelte della Figc dipendono però dalle componenti. Ognuno fa il suo mestiere, io cerco di fare il mio”.

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