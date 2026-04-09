L’Inter pensa al prestito di Massolin, diverse squadre interessate | CM

Yanis Massolin, acquistato dall’Inter durante la sessione di calciomercato invernale, potrebbe essere girato in prestito in vista della prossima stagione con il francese che potrebbe cercare continuità in un’altra squadra di Serie A.

Nonostante i pochi movimenti di mercato della scorsa sessione invernale l’Inter si è assicurata il cartellino di Yanis Massolin, centrocampista del Modena che ha impressionato in particolare nella prima parte di campionato.

Classe 2002, il francese potrebbe anche non far parte della rosa nerazzurra per il prossimo campionato con diverse squadre interessate al suo acquisto in prestito per dargli la possibilità di giocare con continuità. L’Inter, certa delle sue qualità, valuterà il ragazzo in ritiro con l’ultima parola che spetterà a Chivu.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, ci sarebbero già diverse società interessate al suo cartellino con Udinese, Genoa e Sassuolo che sarebbero felici di prendere il calciatore in prestito per un anno dandogli così l’opportunità di giocare con continuità nella sua prima annata in Serie A.