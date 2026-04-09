Inter-Vicario, ci siamo: il Tottenham ha già scelto il sostituto

Guglielmo Vicario è uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima stagione con il portiere del Tottenham che piace molto in casa nerazzurra per sistemare la propria porta.
Il portiere della nazionale italiana sembra essere giunto alla fine della sua esperienza a Londra e potrebbe rientrare in Serie A in vista della prossima stagione con l’Inter che appare in pole per assicurarsi il suo cartellino.
Classe 1996, Guglielmo Vicario viene valutato dal Tottenham circa 25 milioni di euro con l’Inter pronta a salutare Yann Sommer, giunto ormai al termine del suo contratto. Gli Spurs, stando a quanto affermato dal Sun, avrebbero già individuato il sostituto del portiere italiano, andando a puntare su Trafford del Manchester City, chiuso da Donnarumma.
Trafford avrebbe già ricevuto l’ok da parte di Roberto De Zerbi che ha firmato il contratto con il Tottenham fino al giugno del 2031, pronto a dare vita a un nuovo progetto in terra londinese.