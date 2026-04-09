Contatti fitti con gli agenti del classe 2008 nato in Belgio

Sul mercato i club italiani devono lavorare d’anticipo, prendere i talenti prima che diventino irraggiungibili. In tal senso l’Inter si muove, o meglio si è decisa ad accelerare per l’Hakimi mancino: Moncef Zekri, 17enne nato in Belgio ma naturalizzato marocchino.

Rapido, abile nel dribbling e nei cross, il classe 2008 è uno dei pezzi pregiati del Marocco Under 17. E ovviamente del Mechelen, il club proprietario del cartellino dal 2023 e a cui i nerazzurri sono intenzionati a presentare un’offerta da circa 4,2 milioni di euro.

Secondo il giornalista belga Sacha Tavolieri, nel pacchetto verrà inserita pure il 10% sulla rivendita, con Zekri che potrebbe restare al Mechelen per un’altra stagione prima del grande salto a Milano.

Affare in discesa? Non proprio, visto che la stessa fonte sostiene come per il ragazzo, ora ai box per un infortunio alla caviglia, si stiano muovendo anche altri club. In particolare della Premier, con il Brentford in testa, pronto a suo dire a pareggiare l’offerta interista. Fitti i contatti con gli agenti del terzino sinistro, l’obiettivo dell’Inter è strappare il sì loro e del ragazzo prima dell’affondo finale.