Il Milan ha messo nel mirino Rowe, rossoneri sulla stella del Bologna | CM

Jonathan Rowe è un obiettivo del Milan in vista della prossima stagione con l’esterno offensivo inglese che è uno degli obiettivi dei rossoneri per l’estate, quando la dirigenza tenterà di rivoluzionare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri.

Uno dei motivi del calo del Milan in questa seconda parte di stagione è dovuta anche al calo del rendimento dell’attacco della squadra rossonera.

La dirigenza potrebbe trovarsi a cambiare molto in vista della prossima stagione in sede di mercato con l’attacco che sarà ritoccato tra addii e nuovi arrivi. A rischio cessione ci sono sia Rafael Leao che Christian Pulisic, due tra i calciatori più rappresentativi della squadra. Al posto del portoghese, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe arrivare Jonathan Rowe, attaccante esterno del Bologna che piace molto a Massimiliano Allegri.

Dopo un inizio di stagione difficile, Rowe si è preso un posto da titolare all’interno del Bologna con i rossoblu che, dopo aver acquistato il calciatore per circa 19 milioni di euro, hanno visto salire la sua valutazione fino a circa 30 milioni. Sulle tracce del calciatore ci sarebbero anche diverse società di Premier League anche se il Bologna vorrebbe provare a tenerlo per un altro anno prima di lasciarlo partire.