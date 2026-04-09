Il tecnico ha appena risolto il contratto con la Federazione dopo la mancata qualificazione al Mondiale

Gattuso potrebbe tornare su una panchina di Serie A cinque anni dopo l’ultima volta. Nel 2021 ci fu l’addio al Napoli, complici i pessimi rapporti con De Laurentiis e la mancata qualificazione alla Champions.

Dopo il pasticcio con la Fiorentina, con il contratto che venne risolto a causa delle enormi divergenze sul mercato (fu accusato di voler a tutti i costi alcuni giocatori di Mendes, suo agente), il tecnico calabrese è ripartito dal Valencia.

Poi Marsiglia, Hajduk Spalato e infine Nazionale, al posto di Spalletti. Il resto è storia recente, ahinoi una bruttissima storia. E adesso? Dopo la risoluzione con la Figc, stando alle ultime indiscrezioni, il 48enne potrebbe accomodarsi sulla panchina della Lazio.

Per ‘Radio Radio’, Gattuso se la giocherebbe con l’ex compagno in azzurro Fabio Grosso, il quale sta facendo un ottimo lavoro al Sassuolo, nel caso in cui Maurizio Sarri andasse alla Fiorentina.