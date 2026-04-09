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Gatti via dalla Juve in estate: destinazione e prezzo

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Spalletti non si opporrebbe alla cessione del difensore, il cui contratto scade nel 2030

Federico Gatti è uno dei calciatori che la Juve potrebbe ‘sacrificare’ per fare cassa nel prossimo calciomercato estivo. Il rinnovo del contratto fino a giugno 2030, ufficializzato lo scorso luglio, conta zero. O meglio, potrebbe avere un certo peso in sede di trattativa coi club potenziali acquirenti.

Gatti esulta dopo un gol con la Juve
Gatti via dalla Juve in estate: destinazione e prezzo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per il centrale classe ’98 si sono mossi e potrebbero nuovamente muoversi alcuni club di Premier League. Parliamo di quelli di fascia medio-alta, se non bassa ma con identiche possibilità di spesa.

Per convincerlo a lasciare la Juventus e a traslocare in una realtà di minor prestigio e ambizioni dal punto di vista sportivo, potrebbe essere offerto a Gatti un ingaggio superiore ai 3,1 milioni netti (5,7 milioni lordi) che gli garantisce la Juve.

Dal Nottingham Forest al West Ham – ammesso che si salvino – dall’Everton al Newcastle passando per il Leeds, questi i club inglesi che potrebbero partire o tornare alla carica per il cartellino di Gatti, valutato da Comolli e soci sui 25 milioni di euro, una cifra che consentirebbe al club di Exor di registrare a bilancio anche una buona plusvalenza.

Gatti è stato acquistato dal Frosinone nel gennaio 2022 per circa 9 milioni di euro. In quattro stagioni ha disputato 132 partite e realizzato 11 gol, che non sono pochi per un difensore.

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