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Bomba Milan, Leao via per 50 milioni: la situazione

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Questa potrebbe essere davvero l’ultima stagione di Leao con la casacca rossonera: svolta improvvisa a Milanello. 

Anche contro il Napoli ha deluso e il suo ingresso in campo al minuto 82 al posto di Tomori non è servito a evitare la sconfitta. In casa Milan si interrogano adesso sulle condizioni fisiche di Leao e sul suo futuro: per la prima volta in assoluto, la dirigenza rossonera sarebbe disposta a prendere in considerazione la sua cessione a cifre molto più contenute rispetto al passato.

Rafael Leao
Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it

Leao è legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma la prossima estate potrebbe essere il momento ideale per venderlo a buon prezzo prima di un naturale deprezzamento relativo al penultimo anno contrattuale. Proprio per questo motivo – secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ – a Milanello avrebbero deciso di ascoltare anche offerte da 50 milioni di euro in su per il suo cartellino.

Una valutazione molto più bassa rispetto alle cifre che circolavano fino a qualche mese fa: con i soldi derivanti dalla cessione del portoghese, il Milan poi potrebbe sferrare l’assalto decisivo a uno tra Vlahovic, Lewandowski e Kean. 

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