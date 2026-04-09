Bologna-Aston Villa 1-3, tremenda beffa per i rossoblu: doppio errore che costa caro

Pesante ko del Bologna in casa contro l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale di Europa League con i rossoblu che, dopo un ottimo inizio di partita, sono stati puniti per via di due errori dei singoli.

C’è grande rammarico in casa Bologna per la sconfitta arrivata in casa contro l’Aston Villa con i rossoblu che rischiano di aver detto addio al sogno Europa League già dopo la partita di andata.

Bologna-Aston Villa 1-3, duro ko per i rossoblu

Bologna che era partito nel migliore dei modi mettendo l’Aston Villa nella propria metà campo e andando in vantaggio con un tiro deviato di Santiago Castro. La gioia del gol è durata però solo pochi secondi per un fuorigioco millimetrico della punta argentina che ha dovuto frenare la sua esultanza. Dopo pochi minuti è stato Ferguson a colpire la traversa interna andando ad un passo dal vantaggio.

Il gol del vantaggio degli inglesi è arrivato con Konsa sugli sviluppi del calcio d’angolo al minuto numero 44 con Federico Ravaglia che ha sbagliato in maniera netta l’uscita venendo poi punito a porta sguarnita. A inizio ripresa arriva l’errore di Heggem che ha regalato la palla a Watkins che ha messo a segno il gol del raddoppio. Nel finale di partita arriva il palo di Bernardeschi che avrebbe potuto rendere meno amara la sconfitta, ma è Rowe a regalare un briciolo di speranza ai padroni di casa con un grande gol nel finale. Watkins, però, nel recupero regala l’1-3 ai suoi mettendo il sigillo, probabilmente, anche sulla qualificazione. Appuntamento tra una settimana in Inghilterra per decidere la qualificazione.

Voti Bologna-Aston Villa 1-3, disastro Ravaglia e Heggem

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia 4,5; Joao Mario 5,5, Heggem 4,5, Lucumí 6, Miranda 6; Ferguson 6 (67′ Moro 5,5), Freuler 5,5 (90′ Cambiaghi sv), Pobega 5 (67′ Orsolini 5,5); Bernardeschi 5,5, Castro 6 (82′ Odgaard sv), Rowe 7,5. Allenatore: Vincenzo Italiano.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez 7; Cash 6, Konsa 7, Pau Torres 6,5, Digne 6; Onana 6,5 (80′ Bogarde sv), Tielemans 6,5; McGinn 6,5, Buendìa 6 (88′ Bailey sv), Rogers 6 (88′ Maatsen sv); Watkins 8. Allenatore: Unai Emery.

AMMONITI: Lucumì, Pobega, Rogers

MARCATORI: Konsa, Watkins, Rowe, Watkins