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Bologna-Aston Villa 1-3, tremenda beffa per i rossoblu: doppio errore che costa caro

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Pesante ko del Bologna in casa contro l’Aston Villa nell’andata dei quarti di finale di Europa League con i rossoblu che, dopo un ottimo inizio di partita, sono stati puniti per via di due errori dei singoli.

Jonathan Rowe in azione
I voti di Bologna-Aston Villa di Europa League (Ansa Foto) – calciomercato.it

C’è grande rammarico in casa Bologna per la sconfitta arrivata in casa contro l’Aston Villa con i rossoblu che rischiano di aver detto addio al sogno Europa League già dopo la partita di andata.

Bologna-Aston Villa 1-3, duro ko per i rossoblu

Bologna che era partito nel migliore dei modi mettendo l’Aston Villa nella propria metà campo e andando in vantaggio con un tiro deviato di Santiago Castro. La gioia del gol è durata però solo pochi secondi per un fuorigioco millimetrico della punta argentina che ha dovuto frenare la sua esultanza. Dopo pochi minuti è stato Ferguson a colpire la traversa interna andando ad un passo dal vantaggio.

Il gol del vantaggio degli inglesi è arrivato con Konsa sugli sviluppi del calcio d’angolo al minuto numero 44 con Federico Ravaglia che ha sbagliato in maniera netta l’uscita venendo poi punito a porta sguarnita. A inizio ripresa arriva l’errore di Heggem che ha regalato la palla a Watkins che ha messo a segno il gol del raddoppio. Nel finale di partita arriva il palo di Bernardeschi che avrebbe potuto rendere meno amara la sconfitta, ma è Rowe a regalare un briciolo di speranza ai padroni di casa con un grande gol nel finale. Watkins, però, nel recupero regala l’1-3 ai suoi mettendo il sigillo, probabilmente, anche sulla qualificazione. Appuntamento tra una settimana in Inghilterra per decidere la qualificazione.

Voti Bologna-Aston Villa 1-3, disastro Ravaglia e Heggem

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia 4,5; Joao Mario 5,5, Heggem 4,5, Lucumí 6, Miranda 6; Ferguson 6 (67′ Moro 5,5), Freuler 5,5 (90′ Cambiaghi sv), Pobega 5 (67′ Orsolini 5,5); Bernardeschi 5,5, Castro 6 (82′ Odgaard sv), Rowe 7,5. Allenatore: Vincenzo Italiano.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez 7; Cash 6, Konsa 7, Pau Torres 6,5, Digne 6; Onana 6,5 (80′ Bogarde sv), Tielemans 6,5; McGinn 6,5, Buendìa 6 (88′ Bailey sv), Rogers 6 (88′ Maatsen sv); Watkins 8. Allenatore: Unai Emery.
AMMONITI: Lucumì, Pobega, Rogers
MARCATORI: Konsa, Watkins, Rowe, Watkins

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