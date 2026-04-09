Affare Castro in Serie A, prezzo fissato: in tre sul centravanti rossoblu

Santiago Castro è uno dei protagonisti della stagione del Bologna che sta disputando i quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa per cercare di proseguire il proprio sogno europeo.

Classe 2004, l’attaccante argentino si è messo in mostra come uno dei migliori centravanti della Serie A. Le buone prestazioni fornite con la maglia rossoblu gli stanno valendo le attenzioni di diverse squadre, sia italiane che estere con il Bologna che non vorrebbe perderlo a stretto giro di posta.

Nelle scorse settimane è giunto il rinnovo del contratto con la società emiliana, che lo ha blindato fino al 2030. Una mossa che vale per il Bologna maggiore forza anche in sede di trattativa per un’eventuale cessione con i rossoblu che non lasceranno partire il proprio gioiello per una somma inferiore ai 40 milioni di euro.

Una somma che permetterà al Bologna di registrare un’importante plusvalenza in sede di mercato nel caso in cui dovesse arrivare la sua cessione avendolo pagato circa 14 milioni di euro nel gennaio 2024. Sulle sue tracce, in Serie A, ci sono Inter, Milan e Juventus, spaventate però dalla sua valutazione.