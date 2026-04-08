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Tegola Kean, ansia in casa Fiorentina: le ultimissime

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Trema la Fiorentina a poche ore dalla sfida contro il Crystal Palace: non arrivano buone notizie su Moise Kean. 

Cresce l’attesa in casa Fiorentina in vista della gara di andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, in programma giovedì sera alle ore 21,00. Il club viola attraversa un buon momento di forma e punta a fare risultato anche in Inghilterra dopo la convincente vittoria sul campo dell’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato.

Moise Kean
Kean (Ansa Foto) – calciomercato.it

Non ci sono, però, buone notizie per Paolo Vanoli proprio in vista della sfida contro il Crystal Palace: Moise Kean, infatti, ha saltato l’ultimo allenamento per il solito problema alla tibia e a questo punto è da considerarsi in forte dubbio.

L’attaccante classe 2000, che ha svolto un lavoro personalizzato, potrebbe essere risparmiato in Europa per non correre rischi e tornare a disposizione di Vanoli per la gara interna di campionato contro la Lazio, in programma lunedì 13 aprile alle ore 20,45. Se ne saprà sicuramente di più nelle prossime ore.

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