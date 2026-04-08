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Risultati e marcatori Champions League, vincono PSG e Atletico Madrid

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Si sono concluse le partita d’andata dei quarti di finale di Champions League con il PSG che ha battuto il Liverpool in casa, mentre la sorpresa è giunta da Barcellona dove l’Atletico Madrid ha vinto contro i catalani.

Champions League
Champions League, risultati e marcatori della serata (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo le vittorie di Bayern Monaco e Arsenal nella giornata di martedì, si sono chiuse le partite delle gare di andata dei quarti di Champions League con i successi di PSG e Atletico Madrid. Successo netto dei campioni d’Europa in carica che hanno avuto la meglio di un Liverpool rimaneggiato.

Andiamo a vedere i risultati e i marcatori della serata.

PSG-LIVERPOOL 2-0 (Doué, Kvaratskhelia)
BARCELLONA-ATLETICO MADRID 0-2 (Alvarez, Sorloth)

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Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

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3 / 7

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4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

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6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

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