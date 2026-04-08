Risultati e marcatori Champions League, vincono PSG e Atletico Madrid

Si sono concluse le partita d’andata dei quarti di finale di Champions League con il PSG che ha battuto il Liverpool in casa, mentre la sorpresa è giunta da Barcellona dove l’Atletico Madrid ha vinto contro i catalani.

Dopo le vittorie di Bayern Monaco e Arsenal nella giornata di martedì, si sono chiuse le partite delle gare di andata dei quarti di Champions League con i successi di PSG e Atletico Madrid. Successo netto dei campioni d’Europa in carica che hanno avuto la meglio di un Liverpool rimaneggiato.

Andiamo a vedere i risultati e i marcatori della serata.

PSG-LIVERPOOL 2-0 (Doué, Kvaratskhelia)

BARCELLONA-ATLETICO MADRID 0-2 (Alvarez, Sorloth)