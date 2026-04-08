Per placare gli animi è stato necessario l’intervento dei calciatori
Tremarono i muri dello spogliatoio. Litigata furiosa con Claudio Ranieri, attuale Advisor della famiglia Friedkin proprietaria della Roma. Sono volate parole molto pesanti, con il tutto venuto alla luce ‘grazie’ al calciatore che ha visto e sentito tutto.
Keita Balde contro Ranieri ai tempi della Sampdoria. Stagione 2020/2021, più precisamente il 21 aprile 2021, al termine di Crotone-Samp: risultato finale, 0-1 in favore dei blucerchiati con la firma da tre punti siglata da Fabio Quagliarella a inizio secondo tempo.
Keita entrò proprio al posto dell’attaccante campano, ma in pratica a partita conclusa. Così, come raccontato dall’ex blucerchiato Jakub Jankto, ormai vera e propria star di TikTok, nello spogliatoio l’attaccante senegalese si scagliò contro Ranieri. “Gli disse ‘Pezzo di me**a, devi farmi giocare di più! Mi devi far giocare di più'”, ha svelato lo sloveno.
Keita era davvero fuori di sé. Secondo la ricostruzione di Jankto, addirittura ‘invitò’ Ranieri a seguirlo fuori dallo spogliatoio. Solo l’intervento di alcuni giocatori, in primis di Tonelli, riuscì a placare gli animi, a calmare anzitutto un Keita letteralmente imbufalito con il tecnico testaccino.