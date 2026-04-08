Krstovic nel mirino del Milan, i rossoneri lo aggiungono alla lista dei desideri | CM

Nikola Krstovic, attaccante dell’Atalanta, è tornato ancora una volta nel mirino del Milan. I rossoneri sono pronti a cambiare in maniera decisa il proprio attacco per la prossima stagione e la punta degli orobici piace da tempo in casa Milan.
Autore di nove gol in questa Serie A, il montenegrino è stato tra i protagonisti in occasione della vittoria netta arrivata sul campo del Lecce. Classe 2000, la punta è arrivata a Bergamo durante la scorsa estate per una somma intorno ai 25 milioni di euro.
Ex Lecce, Nikola Krstovic piace molto in casa Milan secondo quanto appreso dalla nostra redazione. I rossoneri che potrebbero provare ad assicurarsi il suo cartellino con l’Atalanta che chiede 35 milioni di euro per la sua cessione. Un affare che potrebbe concludersi positivamente anche sulla base di 30 milioni con i due club che in estate si troveranno a parlare del futuro di Yunus Musah, attualmente in prestito ai nerazzurri.
Il nome di Krstovic si va ad aggiungere a quelli di altre punte come Kean, Vlahovic e Castro che piacciono molto sia alla dirigenza che allo staff tecnico.