Il club bianconero sarebbe stato il primo a informarsi sul cartellino del francese

Il Real Madrid è pronto a cederlo perché, come scrivono in Spagna, “il club si aspettava che diventasse un pilastro del centrocampo”. Invece “le sue prestazioni sono state altalenanti”. Tanto che “in diverse partite ha mostrato difficoltà nell’assumere un ruolo di primo piano nel gioco”.

Dopo cinque stagioni, e oltre 200 partite, potrebbe concludersi l’avventura coi Blanços di Eduardo Camavinga. Il sito spagnolo ‘Fichajes.net’ sostiene che la società di Florentino Perez sia pronta a vendere il centrocampista francese dopo che lo stesso non è riuscito a compiere il tanto atteso salto di qualità.

Il Madrid è disposto sì a venderlo, ma non a svenderlo. Infatti “la valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro, un importo che il Real considera adeguato” per il 23enne strappato al Rennes nell’estate 2021, quando era praticamente ancora un adolescente

Per la medesima fonte già tre club si sarebbero fatti avanti per Camavinga. Vale a dire Chelsea, Manchester United e Juventus.

I bianconeri sarebbero stati “tra i primi a informarsi sul transalpino”. D’altronde Spalletti ha chiesto, tra le altre cose, anche un centrocampista centrale di grande spessore, e Camavinga potrebbe essere il profilo ideale: è molto giovane ma già con una vasta esperienza a livello internazionale.

Certo, 50 milioni non sono pochi per la Juve attuale, senza contare che al classe 2003 andrebbe pure garantito uno stipendio superiore ai 6 milioni attuali.