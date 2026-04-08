Di Gregorio-Juve, avventura ai titoli di coda: c’è la conferma

Le strade di Michele Di Gregorio e della Juventus potrebbero separarsi in estate: arriva una clamorosa conferma.

Nell’ultimo turno di campionato ha parato il rigore di Martin, permettendo alla Juve di difendere il vantaggio (2-0) sul Genoa e di conquistare alla fine tre punti preziosissimi in ottica Champions League. Michele Di Gregorio torna così protagonista dopo un periodo delicato, che lo ha visto scivolare indietro nelle gerarchie di Spalletti. L’ex Monza adesso, visto anche l’infortunio occorso a Perin proprio contro il Genoa, si appresta a difendere nuovamente i pali della Juve anche nelle prossime gare.

Ma la sua avventura in bianconero rischia di concludersi la prossima estate. Ne è convinto Ciccio Graziani che ha detto la sua ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Di Gregorio è un buon portiere, ma non è un di alto livello. Lo conferma il fatto che non sia stato selezionato neanche nelle alternative di portieri nazionali. Non ricordo grandi papere di Di Gregorio, ma nemmeno grandi parate. Se Spalletti continua ad alternarlo con Perin significa che c’è poca fiducia nei confronti di quel portiere, molto probabilmente il prossimo anno lo cambiano“.