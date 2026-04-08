Ingaggio da 4 milioni: trattativa avviata

Questo è il momento degli svincolati, di quelli ingaggiabili a costo zero visto che hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ci sono diversi nomi appetibili, anche in difesa.

Parliamo di Rudiger, l’ex Roma in scadenza col Real Madrid, come di Senesi del Bournemouth e, tornando nella nostra Serie A, di Celik della Roma. Gianluca Di Marzio ha fatto un breve punto sul futuro di quest’ultimo: “Sul turco ci sono gli interessamenti di squadre importanti in Italia, dalla stessa Juventus all’Inter che ha mostrato più di un interesse e di un gradimento nei suoi confronti”.

Celik, Juve avanti sull’Inter: ingaggio da 4 milioni

Al momento i bianconeri sarebbero avanti per il giallorosso, titolare della squadra di Gasperini ma destinato a salutare per legarsi a un club di rango superiore alla Roma.

L’agente di Celik ha chiesto un ingaggio da 4 milioni per prolungare, troppi per Massara e soci. Non per la Juve, la quale starebbe lavorando per cercare un’intesa – magari a cifre leggermente inferiori – su base quadriennale. L’Inter è sullo sfondo, ma non fuori dalla corsa