La firma del tecnico fino al Mondiale del 2030 viene ritenuta una formalità

A meno di clamorose sorprese non sarà Carlo Ancelotti il prossimo Commissario tecnico della Nazionale italiana. Allo stato attuale, per la panchina azzurra è sempre corsa a due tra Conte e Mancini, con il terzo incomodo che potrebbe essere, o meglio diventare Massimiliano Allegri.

Per quanto riguarda Ancelotti, invece, il suo futuro è destinato ad essere ancora sulla panchina del Brasile. Il suo contratto scade alla fine del Mondiale in USA e Canada, ma la Federcalcio brasiliana è pronta a blindarlo con un nuovo accordo.

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘ESPN Brasil’, infatti, la Federazione sarebbe già passata dalle parole ai fatti: inviata una bozza del nuovo contratto all’ex allenatore di Milan e Real Madrid all’inizio di questa settimana. La CBF riterrebbe la firma di Ancelotti – fino alla conclusione del Mondiale 2030 -una mera formalità, tanto che già nei prossimi giorni potrebbe dare l’ufficialità.