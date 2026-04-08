Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ancelotti CT Italia, cambia tutto: inviata bozza del contratto

Foto dell'autore

La firma del tecnico fino al Mondiale del 2030 viene ritenuta una formalità

A meno di clamorose sorprese non sarà Carlo Ancelotti il prossimo Commissario tecnico della Nazionale italiana. Allo stato attuale, per la panchina azzurra è sempre corsa a due tra Conte e Mancini, con il terzo incomodo che potrebbe essere, o meglio diventare Massimiliano Allegri.

Ancelotti in conferenza stampa
Ancelotti CT Italia, cambia tutto: inviata bozza del contratto (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Per quanto riguarda Ancelotti, invece, il suo futuro è destinato ad essere ancora sulla panchina del Brasile. Il suo contratto scade alla fine del Mondiale in USA e Canada, ma la Federcalcio brasiliana è pronta a blindarlo con un nuovo accordo.

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘ESPN Brasil’, infatti, la Federazione sarebbe già passata dalle parole ai fatti: inviata una bozza del nuovo contratto all’ex allenatore di Milan e Real Madrid all’inizio di questa settimana. La CBF riterrebbe la firma di Ancelotti – fino alla conclusione del Mondiale 2030  -una mera formalità, tanto che già nei prossimi giorni potrebbe dare l’ufficialità.

/7
3532

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 9%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU