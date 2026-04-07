Alta tensione al campo d’allenamento: dirigenti invitati a rassegnare le dimissioni

È stato necessario l’intervento della polizia per placare gli animi dei tifosi, furiosi con la squadra e la società per una stagione che rischia seriamente di terminare in modo drammatico, sportivamente parlando.

Alta tensione a La Spezia per la contestazione dei tifosi spezzini dopo la sconfitta nel derby contro la Carrarese. Sconfitta che avvicina la formazione di D’Angelo, appena tornato in panchina dopo l’esonero di Donadoni, alla retrocessione in Serie C. I liguri sono ultimi in classifica con 30 punti, 4 in meno della zona playout, quando mancano appena 5 giornate alla fine del campionato.

Come riporta ‘calciospezia.it’, la protesta degli ultrà dello Spezia fuori il centro sportivo è stata caratterizzata da cori contro giocatori e dirigenti, quest’ultimi invitati a dimettersi, e fumogeni. La situazione era molto delicata da costringere le forze dell’ordine a intervenire per far sì che il tutto non degenerasse in atti violenti.