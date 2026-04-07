Morto Mircea Lucescu, ex allenatore anche dell’Inter: il ricordo del viaggio in auto con Pirlo

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Mircea Lucescu, ex allenatore, tra le altre, di Pisa, Brescia, Reggiana e Inter. Il tecnico è stato fino a pochi giorni fa alla guida della Romania e si è spento nella giornata di oggi.

L’ex CT della Romania si è spento all’età di 80 anni. Tecnico molto legato al calcio italiano, Mircea Lucescu raccontò un interessante aneddoto sul rapporto con Andrea Pirlo che ebbe a disposizione durante la sua esperienza sulla panchina con il Brescia.

“Andai a vederlo al Torneo di Viareggio – disse Lucescu in un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio – ma l’allenatore non lo schierò titolare. Nonostante il fatto fosse andato lì da sotto età, era molto deluso e facemmo il viaggio di ritorno in macchina insieme. Parlammo moltissimo durante il viaggio e gli dissi che il suo obiettivo era quello di arrivare in nazionale, doveva avere questo sogno in testa. Con il suo talento e la sua intelligenza ce l’avrebbe fatta. Ho avuto ragione”.