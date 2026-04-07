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Maguire in Serie A, cambia tutto: firma e annuncio UFFICIALE

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Dal Milan all’Inter, le ultime sul difensore inglese

Maguire in Serie A a costo zero, se n’è parlato più volte in questi mesi. A gennaio c’è chi ha addirittura ipotizzato un suo approdo immediato nel nostro campionato: semplicemente, è stato offerto alle big italiane, Milan e Inter su tutte.

Maguire in azione col Manchester United
Maguire in Serie A, cambia tutto: firma e annuncio ufficiale (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Ma non se n’è fatto nulla e non se ne farà nulla, perché proprio poco fa il Manchester United ha annunciato il rinnovo del difensore inglese fino a giugno 2027.

“Rappresentare questo club è il massimo onore – le prime parole del 33enne dopo la firma coi ‘Red Devils’ – È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni singolo giorno. Sono felicissimo di prolungare la mia esperienza in questo incredibile club per almeno otto stagioni e di continuare a giocare davanti ai nostri tifosi speciali per rivivere insieme altri momenti indimenticabili”.

Criticato, odiato (in UK e non solo è un vero proprio meme) e anche amato, Maguire gioca per lo United dall’estate 2019. In sette anni ha disputato 266 partite, segnando 17 gol e realizzando 9 assist. Appena 2 i trofei vinti, FA Cup e Coppa di Lega, del resto il Manchester United di questi anni è un lontanissimo parente di quello dell’epopea Ferguson.

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