Juve, il sogno Nunez ora è possibile: contatti avviati

La Juve vince contro il Genoa ma tiene d’occhio anche la questione mercato: ecco le ultime mosse bianconere.

Il quarto posto utile per l’approdo in Champions ora è lì, ad appena un punto, e la Juventus comincia a pianificare il futuro con le strategie di mercato da adottare in estate. La dirigenza di corso Galileo Ferraris è già al lavoro con l’obiettivo di regalare a Luciano Spalletti una rosa che sia in grado di primeggiare in Italia e in Europa e una delle priorità è sicuramente un attaccante di valore assoluto.

Un attaccante alla Darwin Gabriel Núñez Ribeiro, classe ’99 dell’Al-Hilal e della nazionale uruguaiana. L’ex Liverpool è finito ora nel mirino proprio della Vecchia Signora che – secondo quanto evidenziato in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – avrebbe rotto gli indugi ed effettuato un primo importante sondaggio per il calciatore originario di Artigas.

Nunez, fin qui, ha collezionato 6 reti e 4 assist in 16 partite nella Saudi Pro League e 3 gol e 1 assist in 6 gare di AFC Champions League: numeri non all’altezza di un centravanti top, che piace tantissimo a Luciano Spalletti e alla Juventus. Sarà l’uruguaiano la nuova punta della Juventus targata 2026/2027?