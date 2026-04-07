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Juve, il sogno Nunez ora è possibile: contatti avviati

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La Juve vince contro il Genoa ma tiene d’occhio anche la questione mercato: ecco le ultime mosse bianconere. 

Il quarto posto utile per l’approdo in Champions ora è lì, ad appena un punto, e la Juventus comincia a pianificare il futuro con le strategie di mercato da adottare in estate. La dirigenza di corso Galileo Ferraris è già al lavoro con l’obiettivo di regalare a Luciano Spalletti una rosa che sia in grado di primeggiare in Italia e in Europa e una delle priorità è sicuramente un attaccante di valore assoluto.

Juventus, Pellegrino per l'attacco
Spalletti e Comolli (Ansa) – Calciomercato.it

Un attaccante alla Darwin Gabriel Núñez Ribeiro, classe ’99 dell’Al-Hilal e della nazionale uruguaiana. L’ex Liverpool è finito ora nel mirino proprio della Vecchia Signora che – secondo quanto evidenziato in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’ – avrebbe rotto gli indugi ed effettuato un primo importante sondaggio per il calciatore originario di Artigas.

Nunez, fin qui, ha collezionato 6 reti e 4 assist in 16 partite nella Saudi Pro League e 3 gol e 1 assist in 6 gare di AFC Champions League: numeri non all’altezza di un centravanti top, che piace tantissimo a Luciano Spalletti e alla Juventus. Sarà l’uruguaiano la nuova punta della Juventus targata 2026/2027?

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Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

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Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

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Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

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