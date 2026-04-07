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Inter, hanno scelto il sostituto di Bastoni: club pronto a chiudere

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Operazione da 25 milioni di euro: ecco tutti i dettagli

In dubbio per Como-Inter, Alessandro Bastoni resta al centro dei rumors di calciomercato. Di quelli, ovviamente, che lo danno diretto al Barcellona nella prossima estate.

Bastoni con maglia Inter e Barcellona
Scelto il rimpiazzo di Bastoni: il club è pronto a chiudere (AnsaFoto) – Calciomercato.it

In Catalogna rimane grande fiducia sulla riuscita dell’operazione, anche se appare sempre più chiaro come l’Inter non sia disposta a fare grossi sconti. Per meno di 70/80 milioni di euro, il classe ’99 non si muove. Parliamo di cifre importanti per un Barça ancora in cattive acque dal punto di vista finanziario, così sono già emersi i nomi delle alternative al difensore interista.

Il club blaugrana, d’altronde, non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato dinanzi all’impossibilità di consegnare Bastoni alle dipendende di Flick. Per ‘Sport’, il piano B al numero 95 della squadra di Chivu gioca ugualmente in Serie A: trattasi di Lucumì del Bologna. L’indiscrezione ha trovato conferme pressoché totali anche qui in Italia.

Barcellona, Lucumì alternativa a Bastoni

Lucumì contro Conceicao in Juve-Bologna
Barcellona, Lucumì alternativa a Bastoni (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Stando a ‘Il Resto del Carlino’, quotidiano molto vicino ai rossoblù, il Ds dei catalani Deco ha intenzione di chiudere rapidamente l’affare qualora la trattativa per Bastoni dovesse arenarsi. La società di Saputo valuta il colombiano sui 25 milioni di euro, anche perché il suo contratto scade fra solo un anno. Lucumì è anche uno dei tre mancini che la stessa Inter tiene in forte considerazione in caso di addio di Bastoni.

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