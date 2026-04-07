Esonero Allegri, aria pesantissima in casa Milan: cosa succede

Ore concitatissime nel capoluogo meneghino dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli: le ultime su Max Allegri.

Niente da fare. Il Milan si arrende sul campo del Napoli nella gara più attesa della trentunesima giornata di Serie A e dice addio al sogno scudetto. I rossoneri scivolano al terzo posto in classifica, alle spalle dell’Inter capolista e proprio degli azzurri, e adesso sono chiamati a fare punti in queste ultime sette giornate di campionato per non compromettere anche la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo la gara di ieri sera, però, è esploso il malcontento tra i tifosi rossoneri e infatti su X è tornato d’attualità l’hashtag #AllegriOut. L’allenatore del Milan è finito sul banco degli imputati per un atteggiamento giudicato troppo rinunciatario e per alcune scelte di formazione, come l’esclusione di Leao e Pulisic dall’undici titolare.

@acmilan @Ibra_official VOGLIO LE DIMISSIONI DI #Allegri O L’ESONERO! NON ESISTE GIOCARE PER FARE LO 0 A 0! CAMBI TARDIVI E CAMBIO MODULO SOLO DOPO CHE HAI PRESO IL GOL DELL’1 A 0! DOPO LA #Lazio, QUESTA È LA SUA PIETRA TOMBALE! NON LO VOGLIO PIÙ VEDERE! #AllegriOUT #NapoliMilan — Alberto (@Alberto03665695) April 6, 2026

Adesso, però, testa al campo. In appena sette gare il Milan e Massimiliano Allegri si giocano il futuro: come andrà a finire?