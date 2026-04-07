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Esonero Allegri, aria pesantissima in casa Milan: cosa succede

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Ore concitatissime nel capoluogo meneghino dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli: le ultime su Max Allegri. 

Niente da fare. Il Milan si arrende sul campo del Napoli nella gara più attesa della trentunesima giornata di Serie A e dice addio al sogno scudetto. I rossoneri scivolano al terzo posto in classifica, alle spalle dell’Inter capolista e proprio degli azzurri, e adesso sono chiamati a fare punti in queste ultime sette giornate di campionato per non compromettere anche la qualificazione alla prossima Champions League.

Leao si dispera durante una partita del Milan
Leao (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Dopo la gara di ieri sera, però, è esploso il malcontento tra i tifosi rossoneri e infatti su X è tornato d’attualità l’hashtag #AllegriOut. L’allenatore del Milan è finito sul banco degli imputati per un atteggiamento giudicato troppo rinunciatario e per alcune scelte di formazione, come l’esclusione di Leao e Pulisic dall’undici titolare.

Adesso, però, testa al campo. In appena sette gare il Milan e Massimiliano Allegri si giocano il futuro: come andrà a finire?

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3 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

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