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Dal Bayern alla Juve fra due mesi: firma a costo zero

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L’annuncio ufficiale del club è già arrivato: “Accordo consensuale per non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione”

In vista della prossima stagione la Juve punta a rinforzare anche le corsie esterne. A tal proposito, in Turchia accostano ai bianconeri un laterale mancino di esperienza che fra due mesi si svincolerà dal suo attuale club.

Guerreiro con la terza maglia del Bayern
Dal Bayern alla Juve fra due mesi: firma a costo zero (Instagram) – Calciomercato.it

Parliamo di Raphael Guerreiro, 32 anni compiuti lo scorso dicembre e sicuro partente dal Bayern Monaco dopo tre stagioni. Solo qualche giorno fa, il club bavarese ha annunciato che le strade con l’ex Borussia Dortmund si separeranno il 30 giugno, quando appunto scadrà il contratto.

“Il Bayern Monaco e Raphael Guerreiro hanno raggiunto un accordo consensuale per non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a Rapha per il tempo che ha trascorso con noi”.

Ha superato abbondantemente i trenta e fisicamente non è più al top, però Guerreiro potrebbe aggiungere esperienza e personalità a una squadra, come la Juve attuale, a cui mancano proprio questi due fattori.

Guerreiro è aperto alla Serie A e potrebbe ‘accontentarsi’ di un contratto biennale. Da battere, eventualmente, la concorrenza di club tedeschi e soprattutto turchi. Non è da escludere il fatto che possa venir proposto pure a Milan e Inter.

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