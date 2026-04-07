Champions League, risultati e marcatori: Bayern corsaro a Madrid, ok Arsenal

Si è conclusa la prima serata delle partite di andata dei quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco che ha trovato una preziosa vittoria sul campo del Real Madrid, mentre l’Arsenal ha vinto nel finale in casa dello Sporting.

Luis Diaz e Kane hanno regalato la vittoria al club tedesco che ora può guardare con fiducia in ottica qualificazione anche se contro il Real Madrid va sempre preso tutto con le molle. Trova il gol nel finale l’Arsenal che si avvicina a staccare il pass per le semifinali della competizione in vista del ritorno a Londra. Andiamo a vedere risultati e marcatori.

REAL MADRID-BAYERN MONACO 1-2 (Luis Diaz, Kane, Mbappè)

SPORTING-ARSENAL 0-1 (Havertz)