Atalanta-Juve, tegola devastante per Spalletti: non ci sarà

Pesante tegola per i bianconeri a pochi giorni dalla gara contro l’Atalanta: ecco le ultimissime dalla Continassa.

La Juve sorride a metà. I bianconeri battono il Genoa per 2-0 e si riavvicinano al quarto posto utile per l’accesso alla prossima edizione della Champions League, ma perdono due calciatori importantissimi per la prossima sfida. Oltre a Vlahovic che rischia di doversi fermare per qualche altra settimana in seguito al problema al polpaccio accusato nel riscaldamento, Luciano Spalletti dovrà infatti rinunciare anche a una delle pedine più importanti del suo scacchiere tattico: Weston McKennie.

Il centrocampista statunitense, che ha messo a segno la rete del 2-0, era diffidato e ha rimediato un pesante cartellino giallo proprio contro i rossoblu. L’ammonizione, dunque, farà scattare la squalifica da parte del Giudice Sportivo. McKennie ha già dimostrato quest’anno di essere imprescindibile per gli equilibri tattici della Juve e anche in zona gol si è rivelato un cecchino infallibile: proprio per questo motivo, Spalletti dovrà essere bravo a trovare un’alternativa tattica per sopperire alla mancanza del 27enne originario di Fort Lewis.